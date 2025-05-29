«Новые люди» не будут выдвигать кандидата в губернаторы Ростовской области

Партия «Новые люди» не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Ростовской области. Об этом "Ъ-Ростов" рассказали в пресс-службе ростовского отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Мы решили сосредоточиться на выборах местного уровня», — отметили в партии.

Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года. Также в этот день пройдут основные выборы депутатов городских дум Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт, городов Гуково и Зверево. Кроме того, основные выборы пройдут в Куйбышевском сельском поселении.

Константин Соловьев