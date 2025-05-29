«Ростов-Дон» покинули вратарь Лагина, тренер вратарей Йованович и левая крайняя Кузнецова

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» покинули сразу двое игроков и тренер вратарей Бранка Йованович. Об этом официально объявила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ

Сербиянка помогла «Ростов-Дону» в 2025 году стать обладателем Кубка России и получит серебряные медали Чемпионата России. Команду также покинет киппер Анастасия Лагина. Спортсменка присоединилась к команде в 2021 году и за это время стала чемпионкой России и обладательницей Кубка России и Суперкубка России.

Решение о завершении профессиональной карьеры приняла левая крайняя «Ростов-Дона» Полина Кузнецова, выступавшая за клуб семь лет. В составе команды гандболистка стала трехкратной чемпионкой России, четырехкратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладатель Суперкубка России, серебряным призером Лиги чемпионов, олимпийской чемпионкой Рио в 2016 году и серебряным призером Олимпиады в Токио в 2020 году.

Константин Соловьев