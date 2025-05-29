Экс-командир взвода ДПС приговорен к двум годам колонии с лишением звания

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор в отношении экс - командира отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Аксайскому району Сергея Селиванова, причастного к систематическому получению взяток от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствием установлено, что Селиванов в течение года требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 8,5 тыс. руб. с человека взамен на обеспечение им общего покровительства, в противном случае угрожал наступлением негативных последствий по службе.

Аксайским районным судом Ростовской области Селиванов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК России «Получение взятки», и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 765 тыс. руб. с лишением специального звания.

Валентина Любашенко