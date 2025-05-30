Расходы на землю выросли на четверть

По итогам пяти месяцев 2025 года девелоперы инвестировали более 14,5 млрд рублей в покупку земельных участков под строительство жилья и складской недвижимости в Санкт-Петербурге. Это на 26% больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок земли в Петербурге и Ленобласти в 2025 году развивается на фоне высокого спроса и ощутимого роста цен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Рынок земли в Петербурге и Ленобласти в 2025 году развивается на фоне высокого спроса и ощутимого роста цен

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такие данные приводят аналитики Nikoliers. Всего в городе, по данным компании, за этот период заключили 15 крупных сделок с земельными участками общей площадью 73,3 га. Большинство сделок — по покупке земельных участков от 1 до 5 га. В то же время в Петербурге показатель общей площади этих территорий в три раза меньше, чем в прошлом году, когда соглашения касались 227 га земли. В Maris связали спад покупательской активности с фактором сезонности. К примеру, традиционно рост интереса к участкам под промышленные объекты начинает расти с апреля.

В стоимостном выражении сделки превышают цену договоров за аналогичный период 2024 года: 14,5 против 11,5 млрд рублей. Увеличение интереса инвесторов к приобретению земельных участков директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов связал с ростом ключевой ставки. «Период высокой ключевой ставки для инвесторов, обладающих собственными средствами,— это время пополнения земельного банка, чтобы в период ее снижения и растущего спроса, подкрепленного доступной ипотекой, выводить лучшие проекты на рынок»,— указывает он.

По цели будущего использования почти 65% реализованных в 2025 году площадей предполагает строительство жилой недвижимости, еще 27% — складской недвижимости.

Как объяснили опрошенные «Ъ-СПб» эксперты, рынок земли в Петербурге и Ленобласти в 2025 году развивается на фоне высокого спроса и ощутимого роста цен. За первые пять месяцев года средняя стоимость сотки поднялась на 8% с января и составляет 230–280 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра варьируется от 1,5 до 7 тыс. рублей в зависимости от локации.

Причина роста цен заключается в высоком спросе на землю, хотя при этом в городе фиксируется дефицит площадей. «Основной спрос сосредоточен на участках для индивидуального жилья, light industrial и логистики, а в промышленном сегменте наблюдается оживление благодаря развитию складских комплексов и расширению индустриальных парков»,— уточняет управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Аналитики сходятся во мнении, что стоимость земельных участков продолжит расти. «Повышение цены обусловлено острым дефицитом свободных индустриально-складских площадей как в аренду, так и в продажу»,— объясняет руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка.

Однако предложение постепенно расширяют за счет прироста доступных участков. Постепенно на первый план выходит редевелопмент промышленных территорий из-за исчерпанного городского резерва для новой жилой застройки. Впрочем, подчеркивают аналитики, даже увеличение числа земельных участков не сдержит цены.

«Мы ожидаем дальнейший рост цен в коридоре 8–15% годовых, особенно на качественные участки с инфраструктурой. Стабильно высоким останется интерес к областным площадкам и смежным территориям на границе с городом. В промышленном сегменте и складской логистике сохранится спрос на универсальные лоты для бигбоксов»,— резюмирует господин Ахмедзянов.

Стефания Барченкова