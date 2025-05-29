Минкультуры планирует отреставрировать Мавзолей за 19,6 млн рублей

Министерство культуры заключило со строительной компанией ЕКС контракт на проведение противоаварийных и реставрационных работ в Мавзолее В. И. Ленина, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные портала госзакупок. Стоимость контракта составляет 19,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В документации портала закупок приводятся данные государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в 2024 году. В акте экспертизы отмечается, что техническое состояние памятника в целом оценивается как «ограниченно работоспособное», а состояние кирпичных частей и стен спусков в подтрибунные помещения — как аварийное. В частности, в Мавзолее нарушено положение облицовочных плит из природного камня, зафиксировано их отхождение от несущей стены, обнаружены биопоражения на стенах и плитах из-за недостаточной вентиляции. Кроме того, на объекте замечены подвижки конструкций каркаса здания и шелушение краски на стенах и плитах.

Все эти нарушения, согласно заключенному контракту, ЕКС должна устранить до 19 июня 2027 года.

Мавзолей расположен у подножия Кремлевской стены. В подтрибунном пространстве здания располагаются административные помещения. Мавзолей состоит из трех этажей, в том числе одного подземного. Общая площадь объекта составляет 3,2 тыс. кв. м.

Последний раз ремонт в Мавзолее проводился с декабря 2012 года по май 2013-го — строители укрепили фундамент здания с помощью 352 железобетонных свай длиной около 20 м. С помощью такого укрепления специалистам удалось избежать искажения фундамента.

Полина Мотызлевская