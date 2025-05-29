Совладельцев ТГК-14 задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве

Как стало известно «Ъ», руководители и совладельцы генерирующей компании ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник задержаны в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено следователями УМВД по Забайкальскому краю на основании проверок, проведенных СЭБ ФСБ, полицией и прокуратурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Константина Люльчева, являвшегося председателем совета директоров ТГК-14 и акционером владеющей ей Дальневосточной управляющей компании (ДУК), схватили в Чите при попытке вылететь за границу — предположительно в Европу транзитом через третьи страны.

Виктора Мясника, члена совета директоров ТГК, также акционера ДУК и в прошлом вице-губернатора Приморского края, по предварительным данным, задержали в Москве и уже готовят к этапированию к месту проведения следственных действий.

Пока энергетикам вменяется завышение тарифов, что привело к ущербу на сумму около 10 млн руб., а среди потерпевших фигурируют предприятия Ростеха. Впоследствии, по первоначальным прикидкам следователей и оперативников, ущерб может вырасти в сотни раз.

Ранее вопросы к Константину Люльчеву и Виктору Мяснику уже возникали в рамках уголовного дела об обстоятельствах покупки акций ТГК-14 по банковскому кредиту, который был погашен за счет средств самой компании, что якобы чуть не поставило объект критической инфраструктуры на грань банкротства. Впрочем, они остались в нем в качестве свидетелей, равно как и в материалах проверки о возможном выводе активов ТГК-14. Нельзя исключать, что вскоре все эти данные будут обобщены в рамках единого расследования.

Сергей Сергеев