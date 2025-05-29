От месторождений до подготовки кадров: в Новокузнецке вновь пройдет интерактивная сессия «Новые времена – Новые герои»

4 июня 2025 года в Новокузнецке в рамках выставки «Уголь России и Майнинг» в Павильоне 9 состоится интерактивная сессия «Новые времена – Новые герои». Мероприятие пройдет при поддержке ВК «Кузбасская Ярмарка», Горного Форума МАЙНЕКС, УНиТ МИСиС, а также НП «Горнопромышленники России». Организатором мероприятия выступает агентство «Маркетинг от Тимченко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ермолов Олег, Предоставлено агентством «Маркетинг от Тимченко» Фото: Ермолов Олег, Предоставлено агентством «Маркетинг от Тимченко»

Сессия объединит представителей бизнеса, науки и образования и станет платформой для обсуждения тенденций горнодобывающей отрасли. В рамках первого тематического блока «От геологоразведки до современного добывающего предприятия» участники обсудят вопросы развития минерально-сырьевой базы в регионах Сибири и Дальнего Востока, технологии ведения взрывных работ в экстремальных условиях, внедрение новых физико-технических геотехнологий. Производители и поставщики машин представят наиболее востребованные виды оборудования: буровые установки для ведения буровзрывных работ (БВР), новые модели наземной и подземной техники, а также цифровые решения для управления горными работами. В числе участников первого блока: Лаборатория физико-технических геотехнологий ИГД СО РАН, «Росгеология», ИСТК («Инстройтехком»), Группа ЭВОБЛАСТ, «Петербургский тракторный завод», БЕЛАЗ, UGMG («Ю Джи Хэви Машинери»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ермолов Олег, Предоставлено агентством «Маркетинг от Тимченко» Фото: Ермолов Олег, Предоставлено агентством «Маркетинг от Тимченко»

Второй блок – «Территория, кадры, перспективы» – будет посвящен подготовке специалистов для отрасли, формированию устойчивых связей между бизнесом и профильными учебными заведениями для практико-ориентированного образования. В блоке примут участие: КузГТУ, СибГИУ, СУЭК, Группа ЭВОБЛАСТ, БЕЛАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ермолов Олег, Предоставлено агентством «Маркетинг от Тимченко» Фото: Ермолов Олег, Предоставлено агентством «Маркетинг от Тимченко»

Интерактивная сессия «Новые времена – Новые герои» станет площадкой для открытого диалога и эффективного обмена практическим опытом между всеми участниками отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ермолов Олег, Предоставлено агентством «Маркетинг от Тимченко» Фото: Ермолов Олег, Предоставлено агентством «Маркетинг от Тимченко»

ООО «Маркетинг от Тимченко»