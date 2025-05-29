В Уфе экс-сотрудника поликлиники №43 приговорили к трем годам условно

Октябрьский райсуд Уфы признал бывшего заведующего хирургическим отделением поликлиники №43 Ишхана Мамояна виновным в хищении чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения (ст. 159 ч. 3 УК РФ). Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на тот же срок, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Ишхан Мамоян, будучи председателем УИКа, обязал сотрудников перечислить ему деньги под предлогом необходимости подготовки к выборам. С августа 2023 года по сентябрь 2024 года он получил, как установило следствие, около 276 тыс. руб., которые потратил по своему усмотрению.

Венера Хисамова