Стоимость трассы Джубга – Сочи определят к 2030 году

Технико-экономическое обоснование проекта скоростной автодороги между Джубгой и Сочи будет формироваться поэтапно и завершится к 2030 году. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на пленарной сессии Форума дорожных инициатив. По его словам, приоритет в развитии южного транспортного кластера сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект предполагает строительство платной трассы-дублера существующей автодороги А-147, соединяющей Сочи с другими регионами России. Эта двухполосная горная дорога, протяженностью около 170 км, остается единственным автомобильным маршрутом на юг страны и традиционно испытывает значительную нагрузку в летний период.

Вячеслав Петушенко сообщил, что трасса будет проектироваться в девять этапов, включая уже строящийся восьмикилометровый обход Адлера. В презентации, представленной на форуме, указано, что новая трасса протянется на 140 км, из которых 17,5 км придутся на мосты, 71 км — на тоннели. Предусмотрено 17 транспортных развязок. Стоимость обхода Адлера оценивается в 73,5 млрд руб., финансирование осуществляется за счет федерального бюджета. Общая стоимость всей трассы оценивается в 1,4 трлн руб., исходя из ранее озвученных оценок вице-премьера Марата Хуснуллина.

Господин Петушенко подчеркнул, что реализация проекта зависит от возможностей бюджета, поскольку одновременно решаются и другие инфраструктурные задачи. Тем не менее, правительство, по его словам, активно продвигает эту инициативу. Отдельно он отметил стратегическую важность развития южного направления, в том числе с опорой на трассу М-4 «Дон», связывающую центр страны с югом.

По данным «Автодора», интенсивность движения на М-4 в 3–4 раза превышает показатели аналогичных платных трасс в сторону Санкт-Петербурга и Казани. При этом, несмотря на то что М-4 составляет треть всей протяженности платной сети госкомпании, на нее приходится более половины общего трафика и сборов. В летний период нагрузка на отдельных участках достигает 100 тыс. автомобилей в сутки.

Вячеслав Рыжков