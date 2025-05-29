В Башкирии умер госпитализированный с тяжелыми ожогами новорожденный

Новорожденный ребенок, получивший тяжелые ожоги в Октябрьском, скончался в больнице, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Ребенка госпитализиривали в понедельник. Как сообщалось ранее, ожоги новорожденный мог получить из-за включенного фена, который отец положил кроватку. Загорелась одежда на ребенке, покрывало и матрас.

Отдел СКР по Октябрьскому ранее возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Наталья Балыкова