Демонстративно повредившую паспорт девушку задержали в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала девушку, которая на видео повредила российский паспорт. Ролик она разместила в Сети, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Накануне о странной выходке 22-летней петербурженки рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Для съемки треш-контента девушка подтерлась паспортом гражданина РФ. Руководитель организации инициировала разбирательство через правоохранительные органы.

Госпожа Волк отметила, что задержанная совершила циничные действия по отношению к государственной символике. Ее поступок вызвал возмущение в обществе. Петербурженку доставили в отдел полиции, решается вопрос и возбуждении уголовного дела.

Татьяна Титаева