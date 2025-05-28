Бывшую главу компании «Бюро 17» заочно приговорили к 8 годам колонии
Тверской районный суд Москвы признал виновной в мошенничестве и отмывании денег бывшую главу компании «Бюро 17» Александрину Маркво. Ее заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Александрина Маркво в 2012 году
Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ
Осужденная занимала пост главы «Бюро 17» с 2010 по 2014 год. По данным прокуратуры Москвы, она присваивала деньги, выделенные на организацию книжных фестивалей и чтений в парках Москвы. В сумме было похищено более 19,4 млн руб.
Также при выполнении контракта о проведении конкурса литературных тизеров «Бюро 17» выполнило меньший объем работ, чем предусматривало задание. Затем Маркво предоставила недостоверные отчеты, таким образом похитив еще свыше 1 млн руб. Часть средств преступница легализовала, перечислив свыше 11,3 млн руб. подконтрольным юрлицам.
Александрину Маркво объявили в международный розыск. Женщина успела покинуть РФ до возбуждения уголовного дела. Вместе с ней уехал ее гражданский муж — Владимир Ашурков — фигурирующий в деле о хищении пожертвований.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Деньги исчезли во время чтений».