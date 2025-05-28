Бывшую главу компании «Бюро 17» заочно приговорили к 8 годам колонии

Тверской районный суд Москвы признал виновной в мошенничестве и отмывании денег бывшую главу компании «Бюро 17» Александрину Маркво. Ее заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александрина Маркво в 2012 году

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Александрина Маркво в 2012 году

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Осужденная занимала пост главы «Бюро 17» с 2010 по 2014 год. По данным прокуратуры Москвы, она присваивала деньги, выделенные на организацию книжных фестивалей и чтений в парках Москвы. В сумме было похищено более 19,4 млн руб.

Также при выполнении контракта о проведении конкурса литературных тизеров «Бюро 17» выполнило меньший объем работ, чем предусматривало задание. Затем Маркво предоставила недостоверные отчеты, таким образом похитив еще свыше 1 млн руб. Часть средств преступница легализовала, перечислив свыше 11,3 млн руб. подконтрольным юрлицам.

Александрину Маркво объявили в международный розыск. Женщина успела покинуть РФ до возбуждения уголовного дела. Вместе с ней уехал ее гражданский муж — Владимир Ашурков — фигурирующий в деле о хищении пожертвований.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Деньги исчезли во время чтений».

Никита Черненко