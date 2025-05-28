«Почта России» возобновляет наземную доставку в Китай

«Почта России» сообщила о возобновлении наземной доставки писем и почты в Китай. Это следует из публикации на сайте госкомпании. Наземная доставка из России в КНР была приостановлена в 2024 году в рамках совершенствования способов перевозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Временные изменения формата были связаны с пересмотром мест приема наземного экспорта из РФ. "Почта России" усовершенствовала наземную доставку в Китай»,— сообщили в компании «Интерфаксу». Теперь посылки и почту будут доставлять с помощью железнодорожных и контейнерных перевозок.

Возобновление наземной доставки в Китай позволит уменьшить расходы, а также расширит список допустимых к отправке товаров, считают в «Почте России». Например, наземным транспортом можно будет доставлять аэрозоли под давлением, масляные краски, косметические лосьоны и другие товары.

В компании уточнили, что сейчас Китай — вторая по популярности страна почтового экспорта. На первом месте — США. Также в пятерку стран-экспортеров в 2024 году вошли Белоруссия, Казахстан и Израиль.

Екатерина Отрашкевич