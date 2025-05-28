Решетников: внутренний туризм в России вырастет в 1,6 раза к 2030 году

Министр экономического развития РФ Максим Решетников объявил о планах увеличить количество внутренних турпоездок по России почти в 1,6 раза — до 140 млн путешествий к 2030 году. Заявление прозвучало на заседании Совета по туризму государств-участников СНГ, проходящем на горном курорте Роза Хутор в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Развитие туризма — долгосрочный приоритет РФ, по поручению президента РФ реализуется нацпроект, его цель — увеличение доли туризма в ВВП до 5% и рост туристических поездок с текущих 90 млн до 140 млн к 2030 году»,— отметил господин Решетников.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» стартовал в 2021 году. В прошлом году его продлили до 2030 года, переименовав в «Туризм и гостеприимство».

Также на курорте «Роза Хутор» наблюдается устойчивый интерес туристов из стран СНГ к горному туризму. Доля гостей из соседних государств составляет до 65% от общего числа иностранных туристов в зависимости от сезона.

В прошлом году около 1,5 тыс. туристов из СНГ посетили Розу Хутор. Наиболее многочисленные группы составили гости из Беларуси, за ними следуют Казахстан и Узбекистан. Эта статистика важна для стабильного развития курортов, так как позволяет точно определить количество россиян и иностранцев.

Примером успешного сотрудничества является партнерство между «Розой Хутор» и казахстанским курортом «Шымбулак». В конце 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проводились совместные мероприятия. В результате, в 2019 году поток туристов из Узбекистана на «Розу Хутор» удвоился.

Количество приезжающих из Узбекистана увеличилось с 700 до 1,4 тыс. человек после реализации совместных инициатив с «Шымбулаком», что подтвердило эффективность этих усилий.

Мария Удовик