В Анапе установили экраны с информацией о запрете купания на пляжах

Власти Анапы усилили информационную кампанию для туристов в связи с временным запретом на купание и посещение пляжей, пострадавших от разлива мазута в результате крушения нефтеналивных судов. Как сообщил региональный оперативный штаб, предупреждающие сообщения о введенных ограничениях транслируются каждые 3–5 минут на 34 медиаэкранах, установленных в различных районах курортного города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Ранее сообщалось, что на ряде пляжей, где зафиксировано загрязнение морской акватории нефтепродуктами, был ограничен доступ, установлены аншлаги и предупреждающие таблички. Для усиления контроля также введено патрулирование с использованием громкоговорителей. Тем не менее 25 мая в городских Telegram-каналах появилось видео с одного из пляжей Анапы, где зафиксировано, как отдыхающие продолжают купаться, несмотря на маслянистую пленку, заметную на поверхности воды.

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Черного моря 15 декабря 2024 года после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате инцидента погиб один из членов экипажа, остальные были эвакуированы. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По информации МЧС, на пляжах Анапы и Темрюкского района обследовано 19 участков, очищено порядка 3,6 тыс. кв. м дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.

В администрации подчеркивают, что ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан. Решение о возобновлении доступа к пляжам будет принято по итогам анализа экологической обстановки и завершения очистных мероприятий.

Вячеслав Рыжков