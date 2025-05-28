Петербургский метрополитен будет работать ночью 31 мая

Общественный транспорт Санкт-Петербурга будет работать ночью 31 мая в связи проведением мероприятий по случаю 322-летия со дня основания города. Однако следовать по маршрутам будут не все автобусы и трамваи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Жители и гости Северной столицы 31 мая до 6:00 смогут добраться до пункта назначения с помощью автобусов № 2, 4, 74, 193, 239, 271, троллейбусов № 23, 46 и трамвая № 55.

Интервал движения наземного транспорта не превысит 30 минут. Поезда метро будут ходить с интервалом до 8-10 минут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на «Приморской» запустили оплату метро по биометрии.

Татьяна Титаева