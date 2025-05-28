В Уфе 1 июня откроется купальный сезон

В Уфе 1 июня открывается купальный сезон на пляжах, расположенных на озерах, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Речь идет о зонах отдыха Гольфстрим, Кашкадан, Красивая поляна и Райский берег.

«Сроки открытия зон отдыха на реках сдвигаются в связи с высоким уровнем воды. Запланировано их открытие как зон отдыха с запретом на купание. Это связано с тем, что береговые линии подтоплены, территория пляжей переувлажнена, и в настоящий момент затруднительно проводить обработку и какие-либо работы по благоустройству»,— отметили в пресс-службе.

Венера Хисамова