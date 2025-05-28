Мэр Казани Ильсур Метшин был избран почетным председателем в Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильсур Метшин избран председателем в Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Ильсур Метшин избран председателем в Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Решение было принято на Генеральной Ассамблее организации, проходившей в бразильском городе Марика. В ходе мероприятия участники утвердили основной документ объединения — Устав, а также сформировали руководящий состав во главе с мэром Марики Вашингтоном Куакуа.

Члены Ассоциации подготовили рекомендации для июльского Саммита БРИКС, отметив значимость городов как драйверов развития, необходимость прямого диалога между муниципалитетами и создания инвестиционных платформ. В форуме принимают участие делегации из 24 стран.

Господин Метшин сказал, что ему особенно приятно осознавать активную поддержку бразильскими партнерами предложений, которые войдут в повестку дня председательства Бразилии на высшем уровне в рамках Саммита стран БРИКС.

«Впервые в истории объединения тематика муниципального управления получит отражение на заседании глав государств-участников организации», — сказал мэр Казани.

Артём Дергунов