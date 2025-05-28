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Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев вошел в президиум ассоциации городов БРИКС

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев вошел в президиум Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Всего в президиум вошли представители семи стран: мэр Индауры (Индия) Пушьямитр Бхаргав, вице-мэр Тегерана по международным отношениям Хамидрез Голамзаде, вице-призент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Шэнь Син, мэр Шаггара (Эфиопия) Тешом Адугна, президент Южноафриканской ассоциации местного самоуправления (ЮАР) Беке Стофиле и председатель ассоциации, мэр Марики (Бразилия) Вашингтон Куакуа.

Генеральная ассамблея Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ проходит в Марике. В ней принимают участие главы городов из 24 государств.

Идэль Гумеров

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