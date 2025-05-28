Главные новости за 28 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
Жителя курского села убило разорвавшимся в его руках пакетом со взрывчаткой
За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 79 боеприпасами, четверо ранены
На площадке воронежского застройщика в Липецке погиб рабочий
Росприроднадзор пытается взыскать 23,6 млрд с воронежских «Формматериалов»
В Липецке с июня вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
Воронежская предпринимательница попытается отстоять недострой у реки Усмань
В Липецке благоустроят парк аттракционов за 147 млн рублей