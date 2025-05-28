На площадке воронежского застройщика в Липецке погиб рабочий

На строительной площадке в Липецке в результате обрушения стены образовался завал, под которым погиб 27-летний рабочий. Второй строитель, оказавшийся рядом с ним, был доставлен в больницу с множественными переломами. Об этом сообщили в следственным отделе по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России. Проводится доследственная проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Липецке на улице Молодежная, 9. Согласно информации «Ъ-Черноземье», генеральным подрядчиком объекта является ООО «ЖБИ-Капстрой». Сами строительные работы ведутся на территории многоэтажного дома в микрорайоне «Траектория», который в рамках комплексного развития территории (КРТ) возводит воронежская группа компания «ЖБИ 2» семьи Чекмаревых.

По данным следствия, 28 мая 2025 года произошло обрушение части стены 14-го этажа. Под завалами оказались двое работников: один из которых скончался на месте происшествия, его коллега в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Сейчас устанавливаются лица, ответственные за безопасность на строительном объекте, запрошена необходимая строительно-техническая документация. СУ СК России по Липецкой области проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В октябре 2024 года в Воронеже были нарушены правила безопасности при строительных работах. Это повлекло гибель троих рабочих.

Анна Швечикова