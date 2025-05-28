Жителя курского сила убило разорвавшимся в его руках пакетом со взрывчаткой

Вчера в селе Званном Глушковского района Курской области погиб 36-летний местный житель — он поднял лежавший на автодороге пакет, и в этот момент произошла детонация. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К сожалению, 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким»,— написал глава региона и в очередной раз призвал местных жителей не возвращаться в приграничные районы, пока саперы не обезвредят «десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов».

По данным на 28 мая, российскими саперами было обнаружено и уничтожено 408 338 мин и взрывоопасных предметов в Курской области. Разминировано больше 40 197 га территории, 767 км дорог, около 11 403 зданий, сообщили в правительстве региона.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова