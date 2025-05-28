В Липецке благоустроят парк аттракционов за 147 млн рублей

Победителем электронного аукциона для благоустройства парка аттракционов «Петропарк» в Липецке стало местное ООО «Строймонтажпроект». Компания предложила провести работы за 147 млн руб. при начальной стоимости контракта 170 млн руб., следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

В ходе аукциона ООО «Строймонтажпроект», предложившее минимальную стоимость, обошло еще трех претендентов, юридические лица компаний не разглашаются. Известно, что один из участников согласился на начальную цену, еще двое снизили стоимость до 164,1 млн и 147,9 млн руб.

Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование современной городской среды города Липецка» за счет средств муниципального бюджета. Срок исполнения обязательств — с момента заключения контракта до 1 октября 2025 года. За это время подрядчик должен будет вырубить деревья и кустарники, провести озеленение, установить систему видеонаблюдения, ограждение, оборудование, разместить павильоны для продажи фастфуда и аркадных игр, павильоны для «Дома страха», модульные туалеты, скамьи, урны, а также арт-объекты.

По данным Rusprofile, ООО «Строймонтажпроект» зарегистрировано в феврале 2020 года в Липецке для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и единственный владелец — Дмитрий Скосарев. Выручка в 2024 году составила 219,8 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб. Компания часто становится исполнителем госконтрактов, самый крупный заказчик — администрация Лебедянского района. С начала 2023 года «Строймонтажпроект» заключил с администрацией 13 договоров, все они касались благоустройства.

В начале мая мэр Липецка Роман Ченцов сообщил в своем Telegram-канале, что новый парк развлечений появится в Нижнем парке и будет называться «Петропарк». Там планируется установить классические аттракционы для детей и экстремальные для подростков и взрослых. Всего их будет 11. Они уже доставлены из Китая. Открытие запланировано на лето 2025 года.

В октябре 2024 года МАУК «Культурные пространства Липецка» объявило торги на право поставки девяти аттракционов для установки в различных локациях города.

Ульяна Ларионова