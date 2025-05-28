Суд на Сахалине приговорил виновников уличной перестрелки к реальным срокам

Поронайский городской суд вынес приговоры четверым жителям города Макаров, утроившим перестрелку в январе прошлого года, сообщили «Ъ» в прокуратуре Сахалинской области.

Они признаны виновными в хулиганстве, причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. Один из них осужден и за грабеж, поскольку похитил имущество другого обвиняемого. Согласившись с мнением гособвинителя, суд приговорил их к лишению свободы на сроки от трех до шести лет и шести месяцев в колонии общего режима.

Судом установлено, что в январе 2024 года в дневное время во дворе одного из домов по ул. 50 лет ВЛКСМ в городе Макарове между двумя группами мужчин из-за малозначительного повода произошел словесный конфликт. В ходе выяснения отношений фигуранты не пытались уладить ссору мирным путем, а применили огнестрельное оружие. Не обошлось без пулевых ранений и телесных повреждений.

Приговоры в законную силу не еще вступили, и могут быть обжалованы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск