Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев договорился сотрудничать с мэром Тегерана

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев, участвующий в генеральной ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в Марике (Бразилия), договорился о сотрудничестве с мэром Тегерана Алирезой Закани. Об этом господин Мавлиев сообщил в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

По словам чиновника, Уфа и Тегеран сталкиваются с похожими вызовами и задачами, такими как развитие архитектурного облика и сохранение памятников культуры, модернизация общественного транспорта. «Договорились начать совместную работу в сфере цифровых решений и наладить устойчивое взаимодействие на уровне муниципалитетов»,— написал Ратмир Мавлиев.

Также глава уфимской администрации рассказал о предложении башкирской делегации создать рабочую группу по рекам городов стран БРИКС+ для «интеграции водного пространства с развитием мегаполиса» и минимизации вреда от человеческой деятельности.

Генассамблея Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ продлится до завтра. В ней принимают участие главы городов 24 государств.

Идэль Гумеров