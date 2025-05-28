Экс-управляющую новосибирской клиники задержали по делу о растрате 10 млн рублей

Бывший конкурсный управляющий обанкроченной АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» Мария Емельянова задержана по подозрению в растрате. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) и находится в производстве 2-го отдела по расследованию особо важных дел новосибирского управления СКР. Получить комментарий ведомства пока не удалось.

100% АНО «Клиника НИИТО» принадлежит ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. АНО признано банкротом в мае 2023 года. Среди основных кредиторов назывались ООО «Логистикмед» (долг — 24,9 млн руб. по договору поставки от 1 августа 2012 года), ООО «Техинком» (33,3 млн руб. по договору аренды нежилых помещений от 1 сентября 2017 года) и ООО «Медицинский интегратор» (20,3 млн руб. по договору купли-продажи оборудования от 18 октября 2017 года).

Сама автономная некоммерческая организация, как сообщалось ранее, — многопрофильное медучреждение. Основное здание клиники находится в центре Новосибирска. Ежегодно лечение в нем проходили более 320 тыс. пациентов.

Летом прошлого года учредитель Клиники НИИТО высказался за прекращение ее деятельности

Илья Николаев