Субсидии зарыли в мусор

Контрольно-счетная палата Нижегородской области выявила нарушения субсидирования выпадающих доходов регионального оператора ТКО «Ситиматик — Нижний Новгород» за обслуживание льготников. Аудиторы выяснили, что региональные структуры и расчетные организации неверно оценили объемы компенсаций, применив недостоверные площади квартир, заниженные тарифы и размеры льгот и приравняли сожителей одиноких пенсионеров к льготной категории. Итоги конкурса на получение субсидий минэкологии подвело без протокола, должностных лиц привлечет к ответственности ФАС. Причиной нарушений проверяющие и депутаты заксобрания назвали несовершенство нормативной базы, позволяющей выстраивать коррупционные схемы и требующей доработки.

Аудиторы проверили субсидии за два года

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аудитор контрольно-счетной палаты (КСП) Нижегородской области Наталья Пайкова рассказала депутатам комитета заксобрания по экологии о нарушениях компенсации региональным мусорным операторам выпадающих доходов за обслуживание льготников. В I квартале аудиторы проверили 88 млн руб., выделенных за два года министерствами соцполитики и экологии оператору «Ситиматик — Нижний Новгород». Региональные операторы получают субсидии из бюджета на основании ежеквартальных соглашений с министерствами, направляя сведения о расходах через областное управление соцзащиты, структуры ЖКХ и ООО «Кустовой вычислительный центр».

Списки льготников и членов их семей формируются на основании сведений соцзащиты и передаются в вычислительный центр, напомнила госпожа Пайкова.

Проверив отчеты регионального оператора о получении субсидий и реестр бюджетных средств, аудиторы выявили, что в реестр получателей соцподдержки по оплате вывоза мусора — одиноко проживающих пенсионеров — незаконно включили лиц, не относящихся к этой категории.

Минсоцполитики поручило управлению соцзащиты скорректировать список и усилить контроль за ним. А подведомственной министерству дирекции по реализации социальных программ, которая является их разработчиком и ответственна за реестры региональных операторов, также приказали изменить программу и доработать реестры в случае несоответствия сведений.

В первую очередь это коснулось количества сожителей одиноких пенсионеров и несоответствия льготным категориям. Наталья Пайкова отметила, что в расчетных организациях — ТСЖ, ЖКХ, ЖСК — аудиторы выявили случаи неправильного расчета выпадающих доходов в связи с неверным применением размера льгот по категориям граждан. Сведения о площади жилых помещений при расчете преференций не совпадали с данными государственной информационной системы ЖКХ, к льготной категории граждан приравняли сожителей одиноких пенсионеров. «К ним применяли заниженный тариф ТКО, также были выявлены арифметические ошибки»,— уточнила госпожа Пайкова.

По итогам проверки КСП внесла представление всем ответственным структурам.

В свою очередь регоператор разослал письма с указаниями аудиторов об устранении нарушений 195 организациям в сфере ТКО.

Вычислительный центр также попросили усилить контроль и проверить информацию. В итоге выяснилось, что регоператор излишне получил субсидию в связи с завышением отчетных данных о выпадающих доходах и включением в отчет двойного перерасчета разницы тарифа.

В свою очередь минэкологии Нижегородской области нарушило требования при проведении конкурса на получение льгот, не составив обязательный протокол отбора. Эти сведения были направлены в УФАС, антимонопольщики вызвали ответственных лиц, которых, вероятно, привлекут к ответственности.

Заслуженный эколог России Клара Романова обратила внимание, что «Ситиматик — Нижний Новгород» за обслуживание муниципалитетов с населением 200 тыс. человек получил субсидию втрое больше, чем конкуренты, работающие в Нижнем Новгороде и других крупных городах. «Объем субсидии не соотносится с количеством проживающих. Не может у нас в трех районах проживать втрое больше одиноких пенсионеров, чем в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Володарском округе. Не может такого быть. Наверно, имело смысл проверить еще и количество получателей льгот», — подчеркнула госпожа Романова.

Депутат Роман Кабешев добавил, что проверка аудиторов показала «масштаб неразберихи» в социальных льготах и сложность этого процесса.

«Мы прекрасно помним работу Илона Маска в США, когда он нашел и 200- и 300-летних получателей льгот. Конечно, отчет контрольно-счетной палаты — свидетельство того, что количество льгот, их огромный набор и дают возможность выстраивать схемы коррупционного характера. Честно говоря, меня пугает понимание того, сколько всего там не учтено, принимая во внимание объемы и цели компенсаций», — полагает депутат.

Впрочем, сами аудиторы считают, что нарушения вызваны несовершенством нормативно-правовой базы: понятие «одиноко проживающий пенсионер» не содержит ни федеральное, ни региональное законодательство. Фактически к ним причисляют неработающих пенсионеров, живущих в одиночестве или с нетрудоспособным членом семьи, но не состоящих в зарегистрированном браке. Аудиторская проверка показала, что одиноко проживающими управление соцзащиты считало даже женатых или замужних пенсионеров, живущих по отдельности и зарегистрированных по разным адресам.

Министерство соцполитики рекомендовало поправить нормативную базу, но решения по этому поводу пока нет.

Владимир Зубарев