АО «Саянскхимпласт» — крупнейший производитель поливинилхлорида (ПВХ) в России, на долю которого приходится около 30% рынка. Предприятие было создано в 1998 году на базе ОАО «Саянскхимпром» под управлением депутата «Единой России» Виктора Круглова.

По данным Генпрокуратуры, убытки производства аккумулировались в «Саянскхимпроме», а прибыль — в «Саянскхимпласте». В 2003 году «Саянскхимпром» был доведен до банкротства, а весь производственный фонд перешел под контроль АО «Саянскхимпласт», чтобы «скрыть принадлежность производственных мощностей государству».

Сегодня «Саянскхимпласт» ежегодно производит 250 тыс. тонн ПВХ-сырья. Активы компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», оцениваются в 78,8 млрд руб., годовая выручка — 25 млрд руб., валовая прибыль — 7,2 млрд руб. На предприятии занято 6,5 тыс. человек.

В мае 2016 года Виктор Круглов перевел 100% акций предприятия с незаконного кипрского офшора в собственность подконтрольных ему структур. Тогда же он внес часть незаконно нажитого имущества в качестве вкладов в уставный капитал нескольких компаний: ООО «Бизнесинтеллект», ООО «Бизнесактив», ООО «Вектор» и ООО «Саянскгазобетон» — крупнейшего производителя газобетона и силикатных изделий в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

В апреле 2025 года Генеральная прокуратура подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт».