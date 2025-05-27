Главные новости за 27 мая. Сочи

Самолет рейса N4-504, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вылетел из аэропорта Актобе в 14:37 по местному времени (в 12:37 по мск) после вынужденной посадки, которую экипаж совершил из-за резкого ухудшения состояния одной из пассажирок, которая позднее скончалась.

Сочинский суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, который сообщил ложную информацию о возможном взрыве в Центральном районе города. Фигуранта дела признали виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва).

Сочинка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своем доме приезжего из Таджикистана, который впоследствии совершил преступление против общественной безопасности на территории Московской области.

Сочи принял более 2,5 млн туристов с начала 2025 года. Прирост турпотока составил около 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 24 мая из Казани на Черное море начали курсировать дополнительные поезда. Сезонные составы соединяют столицу республики с Сочи и Новороссийском и будут ходить через день до конца сентября.

Морские пассажирские перевозки между Сочи и Геленджиком запустят с 1 июня 2025 года. Время в пути составит три с половиной часа.

Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил на Кавказском инвестиционном форуме о намерениях расширить маршрут электропоезда «Диоскурия» до аэропортов Сочи и Сухума в течение ближайших двух лет. Поезд уже соединяет станцию Имеретинский курорт (Сириус) с абхазской столицей с 1 мая 2025 года.