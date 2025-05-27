За год турпоток в Сочи вырос на 5%

Сочи принял более 2,5 млн туристов с начала 2025 года. Прирост турпотока составил около 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Динамика бронирований мест в гостиницах Сочи на летний период сохраняется на уровне прошлогодних показателей. Средний уровень резервирования номерного фонда на июнь-август достигает 74%. Пиковая заполняемость отелей традиционно ожидается в июле-августе и в некоторых средствах размещения может достичь 95%.

За майские праздники черноморский курорт посетили около 357 тыс. гостей. Заполняемость некоторых отелей достигала 89%, что соответствует летним показателям, а средняя загрузка гостиниц составила около 81%.

Высокая популярность курорта в майские праздники объясняется сочетанием возможностей: на побережье уже открылись пляжи, а в горах еще можно было кататься на лыжах и сноуборде. Сочи занял высокие позиции в различных туристических рейтингах на майские праздники.

Курорт Красная Поляна завершил горнолыжный сезон 2024/2025 11 мая благодаря благоприятным климатическим условиям. С декабря по май горный кластер посетили 410 тыс. гостей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Большинство посетителей — семьи с детьми, предпочитающие длительный отдых.

Мария Удовик