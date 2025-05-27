Железнодорожный маршрут соединит аэропорты Сочи и Сухума к 2027 году

Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил на Кавказском инвестиционном форуме о намерениях расширить маршрут электропоезда «Диоскурия» до аэропортов Сочи и Сухума в течение ближайших двух лет. Поезд уже соединяет станцию Имеретинский курорт (Сириус) с абхазской столицей с 1 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Господин Гунба отметил, что ведутся обсуждения с коллегами по поводу реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Глава Абхазии выразил уверенность, что в течение полутора-двух лет будет установлено железнодорожное сообщение между аэропортом в Сочи и аэропортом Сухума.

По словам президента Абхазии, этот новый транспортный коридор станет логичным продолжением восстановленного железнодорожного сообщения с Россией.

Мария Удовик