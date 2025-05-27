Сезонные поезда запустили из Казани в Сочи и Новороссийск

С 24 мая из Казани на Черное море начали курсировать дополнительные поезда. По информации пресс-службы минтранса Татарстана, сезонные составы соединяют столицу республики с Сочи и Новороссийском и будут ходить через день до конца сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезд №491/492 Казань — Адлер будет работать до 29 сентября, а состав №509/510 Казань — Новороссийск — до 25 сентября.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский отметил, что спрос на поездки к курортам Краснодарского края традиционно возрастает с началом летнего сезона. Поезда в Адлер и Новороссийск всегда пользуются высоким интересом.

В летнем сезоне 2025 года планируется назначить 170 пар пассажирских поездов на черноморские курорты, которые осуществят около 29 тыс. рейсов, что на 3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также сообщалось, что в 2024 году два маршрута, связывающие регионы с черноморским побережьем Краснодарского края — «Сочи» и «К виноградникам у моря» — вошли в число самых популярных туристических направлений в России.

Мария Удовик