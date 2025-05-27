Скоростное судно соединит Сочи и Геленджик

Морские пассажирские перевозки между Сочи и Геленджиком запустят с 1 июня 2025 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«В первый свой морской рейс из Сочи в Геленджик 1 июня отправится скоростное пассажирское судно "Космонавт Павел Попович"»,— цитирует информагентство сообщение администрации курорта.

Судно на подводных крыльях рассчитано на транспортировку до 120 пассажиров и способно развивать скорость более 60 км/ч. Время в пути от Сочи до Геленджика составит три с половиной часа.

Судно названо в честь дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14». Имя космонавта нанесено на борт судна, а в салоне размещен стенд с его биографией.

«Ъ-Сочи» писал, что компания «Водоходъ Express» перенесла планируемую дату запуска пассажирского теплохода «Комета» для перевозок между Сочи, Геленджиком и Новороссийском. Морское сообщение хотят запустить до 20 мая 2025 года.

Мария Удовик