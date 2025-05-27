Сочинец получил два года ограничения свободы за ложное сообщение о взрыве
Сочинский суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, который сообщил ложную информацию о возможном взрыве в Центральном районе города. Фигуранта дела признали виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в марте 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть УВД Сочи и заявил о готовящемся взрыве. Фигурант дела понимал, что правоохранительные органы должны немедленно отреагировать на такую информацию. Прибывшие полицейские не нашли никаких признаков угрозы.
На заседании суда 26 мая обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд, согласившись с позицией прокуратуры Центрального района Сочи, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года, принимая во внимание обстоятельства дела и характеристики личности подсудимого.
«Ъ-Сочи» писал, что жителя курорта осудили за звонок в ФСБ с ложным сообщением о планах заложить взрывное устройство в театре. У фигуранта дела на попечении находится отец-инвалид, а сам он лечится от алкогольной зависимости.