Сочинец получил два года ограничения свободы за ложное сообщение о взрыве

Сочинский суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, который сообщил ложную информацию о возможном взрыве в Центральном районе города. Фигуранта дела признали виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть УВД Сочи и заявил о готовящемся взрыве. Фигурант дела понимал, что правоохранительные органы должны немедленно отреагировать на такую информацию. Прибывшие полицейские не нашли никаких признаков угрозы.

На заседании суда 26 мая обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд, согласившись с позицией прокуратуры Центрального района Сочи, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года, принимая во внимание обстоятельства дела и характеристики личности подсудимого.

«Ъ-Сочи» писал, что жителя курорта осудили за звонок в ФСБ с ложным сообщением о планах заложить взрывное устройство в театре. У фигуранта дела на попечении находится отец-инвалид, а сам он лечится от алкогольной зависимости.

Мария Удовик