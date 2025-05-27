Уголовное дело в отношении жительницы Сочи, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации правоохранительных органов, сочинка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своем доме приезжего из Таджикистана, который впоследствии совершил преступление против общественной безопасности на территории Московской области.

Противоправную деятельность выявили сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Расследование дела, возбужденного по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ), завершено. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до трех лет.

«Ъ-Сочи» писал, что суд заключил под стражу сочинца за оправдание терроризма в Telegram. Перепиши текст проще увеличивая оригинальность в деловом стиле без своих дополнений без цитат и без подпунктов и без рекламы сохраняя исходный объем.

Мария Удовик