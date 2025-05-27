Рейс Екатеринбург — Сочи продолжил полет после экстренной посадки в Казахстане

Самолет рейса N4-504, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вылетел из аэропорта Актобе в 14:37 по местному времени (в 12:37 по мск) после вынужденной посадки, которую экипаж совершил из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров, который позднее скончался. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По данным авиаперевозчика, решение о внеплановой посадке в Казахстане было принято командиром воздушного судна после того, как одному из пассажиров стало плохо во время полета. Экипаж приступил к оказанию неотложной помощи и проводил реанимационные мероприятия до самого момента приземления.

«Службы экстренного реагирования и медицинская бригада были оперативно направлены к воздушному судну сразу после посадки»,— отметили в пресс-службе перевозчика.

Несмотря на оперативные действия как на борту, так и на земле, спасти пассажира не удалось. В компании уточнили, что по факту произошедшего проводится установленная процедура взаимодействия с компетентными органами.

«Авиакомпания выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей»,— говорится в заявлении.

После самолет продолжил выполнение рейса в Сочи, вылетев из Актобе спустя два часа после посадки.

Мария Удовик