Питерский «ЭТМ» объявил о слиянии с воронежским «АВС-Электро»

Питерское ООО «ТД "Электротехмонтаж"» (ЭТМ) объявило о включении в состав компании воронежского электротехнического бизнеса ООО «АВС-Электро» Андрея Суховерова. Об этом сообщил генеральный директор «ЭТМ» Владислав Рихтер в соцсетях компании. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Господин Рихтер подчеркнул, что слияние пойдет на пользую для всех участников: «Это стратегический шаг, который существенно расширяет наши горизонты, нашу логистическую и сервисную инфраструктуру, позволит повысить операционную эффективность и внедрить лучшие практики».

По данным Rusprofile.ru, ООО «АВС-электро» зарегистрировано в Воронеже в 2001 году. Компания работает на рынке с 1997 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля электротехникой. Гендиректором выступает Наталья Шишкина. 66% компании принадлежат ООО «Веллер», конечным бенефициаром которого является Андрей Суховерхов. Остальные 34% у ЗАО «Бе.Во», которое принадлежит нидерландской компании Bekromal international holding. Выручка юрлица «АВС-электро» в 2024 году составила 10 млрд руб., чистая прибыль — 198 млн руб. ООО «ТД "Электротехмонтаж"» (ЭТМ) зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2024 году. Уставный капитал — 4 млн руб. Основной вид деятельности — торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Гендиректор — Владислав Рихтер. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Выручка «ТД "Электротехмонтаж"» в 2024 году составила 204 млрд руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб.

Анна Швечикова