Генплан Екатеринбурга с запроектированными ветками метро вынесли на обсуждения

Администрация Екатеринбурга представила на обсуждение обновления Генплана до 2045 года, включая изменения в схеме метрополитена. Ранее планировалось три ветки метро: существующую с продлением в сторону Верхней Пышмы и Уктуса, от ВИЗа до ЖБИ и от Академического до Пионерского поселка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно новым изменениям в Генплане, существующую ветку метро хотят подлить на север и на юг (в т.ч. рассматривается вариант продления через районы Елизавет, Солнечный в район Академический). Кроме того, предполагается строительство второй линии метро от ст. Янтарная до ст. Каменные палатки. Территория под депо запроектирована в районе оз. Малый Шарташ восточнее жилого района «Комсомольский».

В документе также обозначено возможное строительство третьей линии метрополитена от ст. «Академическая» до ст. «Шарташская». Варианты размещения территории для депо запроектированы в районе железнодорожной станции «Аппаратная», а также южнее района «Академический».

Проект о внесении изменений Генеральный план Екатеринбург на период до 2045 года вынесен на общественные обсуждения. Оставить свои замечания и предложения можно с 27 мая по 6 июня на сайте городской администрации.