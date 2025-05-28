НТК увеличила перевозку грузов на 3,9% в первом квартале

В первом квартале 2025 года НТК перевезла по железной дороге 31,81 млн т грузов, что на 3,9% больше, чем за первые три месяца 2024 года. Наибольшую долю в структуре грузооборота компании составляет уголь, на который пришлось 82% от всего объема перевозок, оставшиеся 18% составляют минеральные удобрения, руда и прочие грузы.

На внутренний рынок за три первые месяца года отгружено 17,62 млн т, еще 14,13 млн т было отправлено на экспорт, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за квартал НТК выполнила более 443,1 тыс. вагоноотправок.

В 2024 году НТК перевезла 127 млн тонн различных грузов, что на 11% больше, чем годом ранее. В рейтинге железнодорожных операторов Infoline Rail Russia Top по итогам прошлого года, НТК заняла первое место по грузообороту и второе — по объему грузоперевозок.

При этом по объему вагонного парка в управлении компания занимает четвертое место в России. Более половины парка грузовых вагонов НТК — инновационные полувагоны, в том числе четырехосные полувагоны модели 12–9853 грузоподъемностью 75 тонн и объемом кузова 88 куб. м. Средний возраст инновационных вагонов в парке НТК меньше семи лет, возраст стандартных вагонов — меньше десяти лет.