Количество выдач льготной ипотеки в Красноярском крае в апреле выросло на 60%

В Красноярском крае в апреле 2025 года количество выдач ипотечных кредитов с господдержкой выросло на 60% по сравнению с мартом и составило 932 шт. на сумму 4,56 млрд руб. (в марте 581 шт. на сумму 3 млрд руб.) При этом объем вырос на 50%, а доля льготной ипотеки составила 66% от общего количества и 84% от общего объема выдач, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В годовом выражении количество выдач сократилось на 9,9%.

По данным ОКБ, средний размер льготного ипотечного кредита в регионе стал меньше на 6% по сравнению с мартом и составил 4,89 млн руб. (в марте — 5,22 млн руб.). Средний срок кредитования в этот период также уменьшился до 299 месяцев (в марте — 313 месяцев).

В Республике Тыва в апреле по сравнению с мартом количество выдач льготной ипотеки выросло на 62%, Иркутской области на 43%, Кузбассе на 35%, Алтайском крае на 9%, Новосибирской области на 6%.

Лолита Белова