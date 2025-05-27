Bild: Россия получит от экспорта в ЕС больше, чем союз тратит на помощь Украине

Европейские санкции против России не оказывают существенного влияния, и в 2025 году РФ может получить от экспорта энергоресурсов в ЕС больше средств, чем Европа тратит на военную помощь Украине, сообщает газета Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным издания, в 2025 году Россия заработает от экспорта энергоносителей и сырья €233 млрд, из которых более €20 млрд поступят из стран ЕС. Только за один месяц страны Европы купили у России нефти, газа и урана примерно на €2 млрд, отмечает издание.

В феврале третьи страны — Китай, Индия и Турция — перевели России €640 млн за поставки газа, нефти, сжиженного природного газа, угля и урана. По мнению Bild, эти доходы позволяют РФ тратить средства на оборонную промышленность.