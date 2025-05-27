Верховный суд предлагает запретить заключать в СИЗО беременных женщин

Верховный суд предложил не отправлять в СИЗО беременных женщин и родителей детей-инвалидов, обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Соответствующий проект постановления был вынесен на пленум Верховного суда. Он есть в распоряжении «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Освободить от заключения под стражу суд также предлагает несовершеннолетних, усыновителей или опекунов малолетнего ребенка и мужчин, являющихся единственным родителем малолетнего ребенка.

В июне 2023 года Минюст подготовил и внес на рассмотрение в Госдуму проект, ограничивающий отправку в СИЗО беременных женщин, обвиняемых в ненасильственных преступлениях. В октябре того же года документ прияли в первом чтении. В январе 2025 года инициативу одобрила правительственная комиссия. Тогда в Минюсте сообщали, что такие изменения будут внесены и в разработанный Верховным судом законопроект, запрещающий заключать под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Полина Мотызлевская