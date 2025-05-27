Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев улетел в Бразилию для обмена опытом

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев прилетел в Рио-де-Жанейро на генеральную ассамблею Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Об этом сити-менеджер рассказал в Telegram-канале.

«Здесь будем обмениваться опытом, перенимать лучшие мировые практики и делиться своими достижениями»,— написал господин Мавлиев.

Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ создана в 2024 году, объединяет около 18 тыс. городов и поселений. Ее штаб-квартира находится в Казани, а председателем является мэр Казани Ильсур Метшин.

Генеральная ассамблея Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ проходит в Марике (штат Рио-де-Жанейро) с 26 мая и продлится до завтра. На мероприятии, по данным сайта организации, запланировано утверждение уставных документов и избрание глав семи комитетов ассоциации.

Идэль Гумеров