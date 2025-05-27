В Крыму нашли тело погибшего дайвера

В бухте Широкая в Ленинском районе Крыма найдено тело туриста из Чувашии, который пропал 20 дней назад во время занятий дайвингом. Об этом «Ъ» сообщили в МЧС РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Сообщение о пропаже дайвера из Чувашии в районе Коровьей бухты в Караларском природном парке (Азовское море) поступило в чрезвычайную службу 6 мая. Спасатели ежедневно вели поиск на воде и на суше, исследовав более 90 км берега и 50 кв. км акватории. Спустя 20 дней они обнаружили тело туриста на траверсе бухты Широкая неподалеку от берега. «Правоохранительные органы устанавливают причины его смерти»,— уточнили в МЧС.

Александр Дремлюгин, Симферополь