В Иркутске мошенники обманули 100-летнего пенсионера

Телефонные мошенники в Иркутске обманули столетнего мужчину, поверившего, что его племянница якобы попала в ДТП и ей требуется помощь. Пенсионер отдал злоумышленникам 100 тыс. руб. Как сообщает ГУ МВД России по Иркутской области, это — самый пожилой человек, ставший жертвой мошенничества за всю историю подобных преступлений в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За последние сутки, с 26 по 27 мая, в Иркутске зафиксировано четыре обращения в полицию от пожилых людей старше 80 лет. Общая сумма похищенных у них средств составила 1,65 млн руб. В каждом случае мошенники действовали по одной и той же схеме — представлялись родственниками, попавшими в ДТП, а также представителями правоохранительных органов. Деньги передавались курьерам.

По каждому из фактов мошенничества полицией возбуждено уголовное дело. В региональном ГУ МВД России не исключают, что злоумышленники могут звонить другим гражданам преклонного возраста, и призывают их родных «провести профилактические беседы».

Влад Никифоров, Иркутск