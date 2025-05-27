В Уфе ищут байкеров, которые запускали фейерверки на проспекте Юлаева

ГИБДД Башкирии разыскивает мотоциклистов, которые накануне ночью во время езды по проспекту Салавата Юлаева запускали фейерверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

О предполагаемом нарушении ПДД стало известно из Telegram-каналов, которые опубликовали соответствующие ролики.

«Неустановленные лица нарушили ПДД, создав угрозу безопасности дорожного движения как для себя, так и для других участников»,— отметили в ГИБДД республики.

Венера Хисамова