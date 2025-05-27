Бюджет фестивалей «Китап-байрам» и «Айда играть» в Уфе достиг 100 млн рублей

Башкирская государственная филармония заключила восемь договоров на организацию и проведение в Уфе книжной ярмарки «Китап-байрам» и фестиваля игр и игрушек «Айда играть». По данным сайта госзакупок, совокупная стоимость новых контрактов составила около 71,6 млн руб. Источники финансирования и наименования поставщиков и подрядчиков на портале не указаны.

В 22 млн руб. обойдется техническое оснащение площадок под оба мероприятия. В 4,4 млн руб. оценены услуги по организации и проведению фестивалей.

Кроме того, отдельно закупаются организаторские услуги для фестиваля игрушек — стоимость двух договоров составила 24,7 млн руб. Такие же услуги для книжной ярмарки обошлись в 20,2 млн руб.

Также Башгосфилармония заказала изготовление полиграфической продукции для «Китап-байрама», сумма цен двух контрактов — 281,9 тыс. руб.

Ранее Башгосфилармония заключила два договора для проведения мероприятий за 27,9 млн руб. С их учетом общая стоимость фестивалей составит около 99,5 млн руб.

«Китап-байрам» пройдет с 30 мая по 1 июня, «Айда играть» — 5 — 8 июня. Площадкой обоих событий станет Советская площадь.

Идэль Гумеров