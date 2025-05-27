«Дамате» инвестирует 20 млрд рублей в мясокомбинат на Ставрополье

Группа компаний «Дамате» построит новый завод по переработке баранины в Ставропольском крае. Соглашение подписано с руководством региона на Кавказском инвестиционном форуме, сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным источника, мясоперерабатывающий комбинат разместится в Нефтекумском округе. Реализация проекта пройдет в несколько этапов, запуск предприятия запланирован до 2030 года. Объем капиталовложений составит 20 млрд руб., проект обеспечит создание 500 новых рабочих мест.

Производственная мощность завода достигнет 1,2 тыс. голов в час или 119 тыс. тонн продукции ежегодно. Ассортимент будет включать охлажденные и замороженные туши ягнят, фасованное мясо в потребительской упаковке, субпродукты. Также на предприятии наладят выпуск товаров глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью — ветчины, сосиски и готовые блюда.

Напомним, ГК «Дамате» — российский агропромышленный холдинг, объединяющий компании по производству индейки, утки и баранины. В Ростовской области корпорация управляет производством индейки ООО «Индюшкин двор» и предприятием по выпуску мяса утки ООО «Новые утиные фермы».

Валентина Любашенко