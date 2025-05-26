Сахарный дебет

Рост госпошлин при обращении в суды сократил бюджет регионального фонда капремонта на борьбу с неплательщиками: расширенному штату юристов не хватает 90 млн руб. для взыскания 3,1 млрд руб. взносов. Снижение темпов претензионной работы ухудшит платежную дисциплину и собираемость платежей, полагает директор фонда Дмитрий Гнатюк. Средний размер взноса сейчас кратно ниже экономически обоснованного, и предстоящая июльская индексация не решит проблему финансовой обеспеченности программы капремонта, полагает господин Гнатюк. Некоторые депутаты заксобрания предлагают штрафовать неплательщиков, другие отмечают неравные условия ремонта домов со спецсчетами. При этом дома с 70% износа и нерентабельные для ремонта из программы планируют исключить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородскому фонду капремонта не хватает денег на юристов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородскому фонду капремонта не хватает денег на юристов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прошлогодние поправки к Налоговому кодексу РФ о кратном увеличении госпошлин при обращении в суды негативно сказались на претензионной работе фонда капремонта МКД Нижегородской области. К 1 мая дебиторская задолженность составила 3,1 млрд руб., из которых 2,9 млрд руб. или 93%, приходятся на физических лиц, сообщил глава фонда Дмитрий Гнатюк на заседании комитета заксобрания по ЖКХ. Долги муниципалитетов и юрлиц удается регулировать мировыми соглашениями: за год эта статья дебиторки только по долгам МСУ сократилась на порядок, до 40 млн руб.

В отличие от властей и бизнеса граждане не торопятся платить взносы. В отношении неплательщиков поданы судебные иски на 600 млн руб., уточнил господин Гнатюк.

Для взыскания платежей в 2024 году решением губернатора штат юристов фонда расширили, число заявлений к должникам увеличилось более чем втрое.

Однако рост госпошлин фактически обнулил их усилия: плата за иск к физлицам увеличилась десятикратно, до 4 тыс. руб., к юрлицам — в пять раз, до 10 тыс. руб. «Для примера, за восемь месяцев 2024 года фонд подал в суд почти 4,6 тыс. исков и оплатил 4,6 млн руб. госпошлины. А с сентября по 31 декабря 2024 года — 16,3 млн руб., что в 3,5 раза больше. А в суд подали более 3 тыс. заявлений»,— подсчитал господин Гнатюк.

Директор добавил, что выделенные на 2025 год средства на взыскание долгов фонд уже потратил, для дальнейшей работы юристам необходимо еще более 90 млн руб.:

«Раньше этих средств хватило бы на 25 тыс. судебных исков, теперь — на 2,5 тыс. Без финансирования фонд будет вынужден сократить объемы судебной работы, что может привести к падению платежной дисциплины и собираемости взносов».

Финансовая проблема фонда МКД — одна из основных и тянется годами. Руководство фонда связывает ее с низким размером минимального взноса: впервые его индексировали в 2021 году на 4%. Последующие индексации увеличили размер взноса до сегодняшних 8 руб., с июля плата вырастет еще на 4,5% в пределах 8,36–13,38 руб. Экономически обоснованным в фонде и правительстве называют взнос 38 руб. за квадратный метр жилой площади или 2 тыс. руб. со средней квартиры в 50 кв. м вместо действующих 400–640 руб. Однако поднимать размер взноса до заданной планки власти пока не планируют.

Ежегодные объемы ремонта растут: в 2024 году показатель увеличился на треть, подрядчики фонда отремонтировали 968 многоквартирных домов за 8,3 млрд руб., из них 5,5 млрд направил в виде субсидий областной бюджет. В 2025 году ремонт запланирован в 2,2 тыс. домах на 230 тыс. жителей, стоимость работ увеличится до 9,3 млрд руб. По итогам обследований очередность ремонтов может меняться, некоторые работы сдвинут на более ранние или поздние сроки, напомнил глава областного минэнерго Михаил Куренков.

«Сдвигом ремонтов мы снимаем определенную проблему, но финансовую обеспеченность программы необходимо повышать. Дальнейшая работа по увеличению взноса и оптимизация стоимости работ продолжится»,— заверил господин Куренков.

Повысить собираемость взносов можно с помощью системы штрафов за неплатежи, полагает вице-спикер заксобрания Герман Краснов.

«Систему необходимо ужесточать. Например, пенсионеры почти всегда рассчитываются полностью, платежная дисциплина у них выше, чем у людей со средним и высоким достатком, которые по каким-то странным или принципиальным соображениям платить не хотят. Неплательщиков следует наказывать рублем»,— призвал Дмитрий Краснов.

Депутат Татьяна Гриневич обратила внимание коллег на несправедливую, по ее мнению, систему субсидирования масштабной замены лифтов в рамках программы капремонта, когда собственники МКД со спецсчетами вне регионального фонда не получают господдержки. «Фактически власти вынуждают их переводить средства в фонд капремонта. А как же Конституция РФ, в которой все равны?» — поинтересовалась госпожа Гриневич и получила ответ о соответствующих установках областного правительства.

Депутат Роман Кабешев поддержал коллегу в том, что равные условия должны быть для всех жителей региона. Информацию фонда комитет принял к сведению.

Депутаты и правительство Нижегородской области уже обратились в минстрой РФ с просьбой обнулить госпошлины для региональных операторов капремонта и приравнять их к госорганам как организации, созданные субъектами РФ, финансируемые из бюджета и выполняющие социально-экономические задачи. Решений по этому поводу пока нет. При этом дома с износом от 70% и здания, ремонт которых будет нерентабелен, планируют исключить из программы.

Роман Рыскаль