Памятник с бронзовыми баснями

27 мая 2025 года исполняется 170 лет со дня открытия одного из самых необычных и самых любимых памятников Петербурга — монумента Ивану Крылову в Летнем саду. Этот юбилей — повод вспомнить, как создавался уникальный памятник, где великий баснописец окружен персонажами своих произведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Ивану Крылову в Летнем саду

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Памятник Ивану Крылову в Летнем саду

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Литературный и детский

На открытии памятника Ивану Крылову в Летнем саду публика ахнула: вместо чинного монумента перед ними предстал настоящий зверинец в бронзе. Осел с виолончелью, лисица у винограда, свинья, подрывающая дуб — скульптор Петр Клодт умудрился не просто проиллюстрировать басни, а устроить им «экранизацию» на постаменте памятника. Все это великолепие венчал собственно памятник Крылову. Баснописец был изображен в длиннополом сюртуке, сидящим в непринужденной позе, с открытой книгой в руках. Взгляд его задумчив, лицо выглядит сосредоточенным. Он как будто бы глубоко погрузился в собственные размышления. На лицевой стороне пьедестала лаконичная надпись: «Крылову. 1855». Несмотря на то, что монумент был довольно тяжеловесным и отличался от остальных скульптур Летнего сада, выполненных из белого мрамора, он органично вписался в общую композицию Летнего сада. Кстати, на размещении памятника в Летнем саду настаивал сам скульптор. Ведь именно в этом саду любил гулять Иван Крылов, сочиняя свои поучительные басни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Ивану Крылову в Летнем саду. Гравюра конца XIX века в журнале «Нива»

Фото: wikipedia.org Памятник Ивану Крылову в Летнем саду. Гравюра конца XIX века в журнале «Нива»

Фото: wikipedia.org

В первые годы после установки памятник Крылову вызывал разные реакции современников — от добродушно-сентиментальных до язвительно-саркастических.

Поэт Аполлон Майков писал, что фигура Крылова «жизненна и правдива». Его коллега по поэтическому перу Тарас Шевченко был недоволен памятником. Бывшему крепостному в памятнике «дедушке Крылову» недоставало романтизма и возвышенности. Шевченко считал, что статуя и барельефы предназначены для детей, но не для взрослых. Высказался и писатель Александр Дюма, вспомнивший иронично, что памятник поставлен возле уборных. И словно бы является вывеской этих учреждений.

Романтизма памятнику и в самом деле не хватало, но таков уж был и характер баснописца. Владимир Стасов так описывал памятник: «Крылов сидит перед нами на камушке, в ежегодном своем сюртуке и панталонах, отяжелевшим, добродушным разгильдяем, каким он на самом деле под конец жизни был, без прикрас и без малейшей идеализации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет Ивана Крылова работы Карла Брюллова, 1839 год

Фото: Карл Брюллов Портрет Ивана Крылова работы Карла Брюллова, 1839 год

Фото: Карл Брюллов

А человеком Иван Андреевич был действительно «неидеальным». Так, например, за обедом он съедал раза в три больше, чем мог съесть обычный человек. Из-за этого под конец жизни имел большой лишний вес, что, впрочем, не мешало ему творить, так как делать он это привык лежа на диване. Одним из любимых развлечений Крылова было смотреть на пожары. Если где-то в городе горел дом, он ехал туда и смотрел на происходящее.

Звериные истории

На постаменте памятника Ивану Крылову запечатлены многочисленные герои его знаменитых басен. Каждый персонаж раскрывает свой характер с выразительностью, которая приковывает внимание и сегодня. Сразу можно узнать музыкантов квартета: «Проказница мартышка, осел, козел и косолапый мишка». Даже не самые начитанные родители радостно вспоминают вдруг всплывающие в памяти цитаты. Да, те самые, про друзей, которые «не годятся в музыканты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Персонажи басен Крылова на переднем горельефе пьедестала

Фото: Error424 / wikipedia.org Персонажи басен Крылова на переднем горельефе пьедестала

Фото: Error424 / wikipedia.org

Здесь все известные басни Крылова, про которые, впрочем, современники говорили, что он заимствовал сюжеты у коллеги-француза Лафонтена.

Вернемся к памятнику, на котором осел напряженно обхватывает виолончель, козел старается извлечь звук из скрипки, медведь неуклюже сжимает альт, а обезьянка, кажется, слишком человекообразная, с важностью замахивается смычком. Вся сцена пропитана иронией и тонко передает мораль крыловской басни. Впрочем, моралью басен «пропитан» каждый квадратный сантиметр памятника: «Лисица и виноград», «Лягушка и Вол», «Лев на ловле», «Ворона и Лисица», «Слон на воеводстве», «Петух и жемчужное зерно», и это только часть списка. Среди зверей на постаменте несколько чужеродно выглядят человеческие фигуры, но и они тут есть, чтобы проиллюстрировать басни «Демьянова уха», а также «Фортуна и нищий». Всего в памятнике зашифровано 22 произведений, изображено 36 персонажей.

Любовь к живой натуре

Еще до работы над памятником Крылову Петр Клодт снискал славу замечательного мастера анималистической скульптуры. Его первым крупным успехом стали знаменитые кони на Аничковом мосту (1833–1850), для которых он годами изучал анатомию лошадей в придворных конюшнях. Современники вспоминали, как скульптор мог часами наблюдать за движениями животных, делая бесчисленные эскизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет барона Петра Клодта, 1850 год. Автор: Фаддей Горецкий

Фото: Фаддей Горецкий Портрет барона Петра Клодта, 1850 год. Автор: Фаддей Горецкий

Фото: Фаддей Горецкий

В отличие от других ваятелей своего времени, Клодт предпочитал работать исключительно с живыми натурщиками. В его мастерской на Васильевском острове постоянно обитали журавль, лиса, а также прирученный медведь, все они в разное время стали «натурщиками»: позировали для скульптур и барельефов.

Скульптор мог месяцами изучать повадки животного, а скелет и мускулатуру знал как профессиональный зоолог. Для передачи фактуры шерсти Петр Клодт применял специальные резцы. Он углублял глаза животных, создавая эффект «живого взгляда». При этом он старался строго соблюдать естественные пропорции, избегая художественных преувеличений.

Наследие Петра Клодта в Петербурге — это знаменитые бронзовые кони Аничкова моста, львы на Львином мостике, конные группы на Нарвских триумфальных воротах. Для памятника Николаю I на Исаакиевской площади Клодт создал конную статую, где впервые в истории конь стоит всего на двух точках опоры. Этот инженерный прорыв стал возможен благодаря глубочайшему знанию анатомии лошадей. Есть и десятки других менее известных, но не менее совершенных изображений животных.

Скинулись всем миром

В 1845 году, сразу после смерти Ивана Крылова, по инициативе газеты «Санкт-Петербургские ведомости» был создан комитет по сбору средств на памятник баснописцу. За три года удалось собрать более 13 тыс. рублей за счет частных пожертвований. В мае 1848 года Академия художеств объявила конкурс на лучший проект, в котором участвовали Александр Теребенев, Николай Пименов, Иван Витали, Петр Клодт и Петр Ставассер. Победителем стал проект Петра Клодта, утвержденный 26 ноября 1849 года.

Весной 1854 года в Литейной мастерской Академии художеств были завершены отливка памятника и чеканка барельефов. Эта работа стала последним крупным проектом скульптора. Кстати, после завершения работы над памятником Петр Клодт и его семья, видимо, устав от содержания собственного зверинца, избавились от животных. Конечно, не вполне гуманно: герои басен переехали к предприимчивому немцу на Мойку, где содержались в тесных клетках и в худших условиях, чем у Клодта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Ивану Крылову в Летнем саду

Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / wikipedia.org Памятник Ивану Крылову в Летнем саду

Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / wikipedia.org

В 1865 году вокруг памятника установили художественную ограду для защиты от вандалов. Во время блокады Ленинграда монумент укрыли деревянными щитами, но осколки снарядов все же повредили и статую, и ограду. Реставрация прошла в 1945 году, и сегодня памятник продолжает радовать посетителей Летнего сада.

Анна Кашурина